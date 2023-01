Trágica muerte de profesor de inglés enluta a Medellín

Alumnos, padres de familia y hasta el alcalde Federico Gutiérrez lamentaron el deceso del docente Carlos David Uribe.

Con una publicación en sus redes sociales, el alcalde de Medellín dio a conocer la lamentable noticia: el profesor de inglés del colegio Montessori murió el fin de semana a sus 45 años.

El docente sufrió un accidente en la quebrada Cañaveral cuando se encontraba en una finca de la vereda Pequín en el municipio de San Carlos, oriente antioqueño, confirmaron autoridades a Blu radio.

Pese a que la comunidad le prestó los primeros auxilios, el profesor falleció por ahogamiento.

Con varios mensajes a través de redes sociales, Carlos David fue recordado por su labor y como un gran ser humano:

“Un ser de luz doy gracias a Dios por haberlo tenido en nuestro camino, un maestro inolvidable que dejó una huella imborrable en nuestros corazones, lo extrañaremos siempre”, escribió María Paula Fernández.

Por su parte, el alcalde de Medellín expresó: “Los niños han perdido a un gran amigo, al mejor maestro. El que siempre buscó en ellos su esencia y su felicidad. Nos duele tu partida Carlos”.

Los niños han perdido a un gran amigo, al mejor maestro. El que siempre buscó en ellos su esencia y su felicidad. Nos duele tu partida Carlos. Nuestra solidaridad con su familia, amigos y Colegio Montessori. Copio carta enviada por él a padres de familia en 2018 🙏🏻. pic.twitter.com/3FCUzHqRfV — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 14, 2019

Asimismo, Gutiérrez compartió una carta que el docente envió a padres de familia en 2018, en agradecimiento por su gesto con motivo del día del profesor:

“Cada día me levanto y comienzo reflexionar y a planificar mi día, me llena de alegría saber que pronto me encontrare con 23 criaturas, llenas de alegría y que me contagian de ella, al igual que de su felicidad”.

