Trágico final en la Maratón de Medellín

Esta es la única imagen de la llegada a la meta de Juan Camilo Arboleda. Fue la última fotografía en vida del deportista.

El también docente de periodismo llegó ayudado por otros dos participantes. Segundos después se desplomó por un paro cardiorrespiratorio.

Vea también: ‘Fico’, al paredón por polémica publicación sobre la Maratón de Medellín

Según Luis Guillermo Vélez, médico del Hospital General de Medellín, “hicimos una hora de maniobras de reanimación avanzadas y su corazón no respondió, continuó el ritmo de paro y no salió nunca de allí”.

Gustavo Orozco, director de la Maratón Medellín, aseguró sobre este caso que Juan Camilo Arboleda “perdió el conocimiento, fue atendido, llevado al Hospital General de Medellín y allí, después de 45 minutos de reanimación, no logró sobrevivir”.

¡Cuidado! Estas son algunas causas de muerte de atletas aficionados en plena práctica deportiva Pero este no fue el único caso, una mujer de 65 años también sufrió un accidente cerebro vascular, fue intervenida y permanece en la unidad de cuidados especiales del Hospital General.

Accidentada maratón de Medellín deja un muerto, un herido y un paciente en estado crítico Frente al atleta keniata Joseph Kiprono, arrollado por un vehículo que irrumpió en la ruta, las autoridades investigan si falló la logística del evento o si agentes de movilidad no realizaron el cierre oportunamente.

Mario Ramírez, subsecretario de control de la Secretaría de Movilidad, afirmó que “activamos todos los protocolos para atender el incidente y estamos en la investigación de por qué se presentó este incidente, toda vez que aún no se había realizado el cierre para garantizar la seguridad de la carrera”.

Los organizadores aseguran que con la debida anticipación presentaron los planes de movilidad, que incluyen los cierres y horarios que exige el recorrido.

Foto: cortesía El Colombiano.