Transportadores de Urabá convocan protesta para este miércoles por tres nuevos peajes

Estos cobros, que comenzarán a partir del 1 de enero, están entre los municipios de Turbo y Chigorodó.

Comerciantes y transportadores en los últimos meses han levantado su voz de protesta por lo que ellos consideran un golpe a la economía de la región.

Esto porque en menos de 80 kilómetros la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), instaló tres peajes que comenzarían a cobrar el tránsito por la principal vía al Urabá.

Por tal razón, transportadores convocaron un paro civil este 27 de noviembre.

Héctor Cossio, líder del transporte de Urabá, manifestó que “ante la renuencia de no reubicar las casetas de peaje, como lo hemos venido proponiendo a la ANI, invito a la comunidad a no encender el carro, la moto, a no levantar la reja del negocio, por el bien de la comunidad, protestemos contra el abuso del gobierno”.

Al respecto, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, manifstó que “estamos en una democracia en donde el derecho a la protesta hay que apoyarlo y respetarlo. Pero lo que no permitiremos es que cierren las vías, por lo que vamos a tener control total de la libre circulación. Para ello tenemos el apoyo del Ejército”.

Por su parte, la ANI dio a conocer que se estableció una tarifa diferencial que será otorgada a los usuarios de los vehículos matriculados en la región del URABÁ de los municipios de Turbo, Necoclí, Apartadó, Carepa y Chigorodó (Categoría I será de 2.100 pesos y la Categoría II, de 3.100 pesos).

