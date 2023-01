Transportadores levantan paro de tres rutas de buses de Envigado

Tras una reunión de la Administración Municipal con representantes y propietarios de Santra, las partes llegaron a un acuerdo.

Después de día y medio sin prestar servicio, los transportadores de las rutas de buses Señorial M33, Rosellón M30 y Rosellón C25 levantaron el paro.

Durante el encuentro, en el que también participó el Área Metropolitana, se acordó reestablecer el 60 por ciento del servicio después de las 3:00 de la tarde del martes.

Los conductores habían cesado sus actividades porque desde la Alcaldía de Envigado sellaron el estacionamiento donde guardaban sus buses y, además, los desalojaron.

“Es importante resaltar que esta situación se dio a raíz de un proceso urbanístico realizado a un particular, que no tiene las licencias para funcionar como parqueadero de vehículos de más de 3,5 toneladas, en el que la empresa Santra no tenía relación alguna”, explica la Administración Municipal en un comunicado.

Entretanto, el proceso legal con el parqueadero continuará.

La alcaldesa de Envigado, Sara Cuervo, quien en el pasado fue secretaria de Movilidad, aclara que el tema de parqueadero de empresas de transporte “no es obligación del municipio”, pues los privados deben garantizar la existencia de estos espacios para ubicar sus vehículos.

El actual secretario de Movilidad, Rodrigo Montoya, se comprometió a hacer acompañamiento a Santra mientras soluciona la situación de su parqueadero.

Aníbal Giraldo, representante de los transportadores, indica que no está conforme con la decisión y que en los próximos días se reunirá con la Administración Municipal.