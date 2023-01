Transporte de carga pesada en uno de los ferris de Hidroituango está suspendido

Esta situación se debe a un daño en una rampa de acceso, el cual se espera que pueda ser reparado en unas dos semanas.

El transporte hacia el municipio de Ituango se realiza vía terrestre a través del proyecto hidroeléctrico y mediante ferris.

Y aunque hay preocupación entre los transportadores de carga pesada, porque tuvo que suspenderse en el ferri La Esperanza debido a un daño en una rampa, EPM avisó cuándo podría superarse el inconveniente.

Según explicó a Blu Radio el director social y ambiental de Hidroituango, Robinson Miranda, se espera que en unas dos semanas se puedan hacer las evaluaciones correspondientes de esta situación para realizar la reparación en unas dos semanas.

Sin embargo, esto no significa que el ferri esté totalmente suspendido, Miranda señaló que se decidió variar la operación: “Lo que estamos haciendo es bajar la carga para no transportar camiones pesados en este ferri y solamente transportar vehículos livianos y motocicletas. El transporte de carga no obstante si está en el otro ferri y a través de las obras del proyecto”.

Cabe recordar que los motociclistas solo pueden movilizarse por medio de los ferris, ya que no tienen permitido el paso por la obra.