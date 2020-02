Transporte fluvial y terrestre de Chocó, paralizado por amenazas del ELN

Aunque las autoridades hacen presencia para acompañar y garantizar los viajes, los conductores y pasajeros no se arriesgan a transitar.

De los 30 pasajeros que a diario transporta Gustavo Mosquera en su taxi, desde la terminal terrestre de Quibdó, hoy no llegó ninguno.

“Hasta el momento no he hecho ningún servicio, no he cogido ningún pasajero y eso nos tiene muy afectados”, confesó el conductor.

Normalmente los días viernes este despachador envía cada media hora un bus hasta la subregión del San Juan y el Baudó, situación que este viernes no pasó.

“Diariamente despachamos de siete a 14 turnos. ¿Qué pasó el día de hoy? Estamos aquí, están los carros, pero no hay pasajeros”, contó un despachador.

Al día, unas 300 personas viajan desde Quibdó por el rio Atrato hacia Turbo, Bojayá, Vigía del fuerte y Riosucio. Sin embargo, con las amenazas del ELN los transportadores fluviales también apagaron sus motores.

“Hemos tomado la decisión cumplir con los tres días que se argumentan que hay paro, por lo tanto, le avisamos a los pasajeros que hasta el lunes no hay transporte en panga”, advirtió Everto Mosquera.

Aunque las autoridades garantizan la seguridad, nadie se quiere arriesgar.

“Todas nuestras actividades se nos compliquen mucho más, aparte del confinamiento de las personas que tienen que quedarse en sus comunidades”, señaló Aldemar Valencia Murillo, habitante de Quibdó.

En Quibdó, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacer monitoreo en los 30 municipios del Chocó.

“Y de igual manera con cada uno de los secretarios de Gobierno de todos de los municipios hemos logrado articular para tener información sobre los territorios”, explicó Nubia Carolina Córdoba, secretaria del interior de Chocó.

La Fuerza de Tarea Titán desmontó una bandera del ELN en el sector de Munguirrí, en la vía Quibdó – Medellín. Los transportadores tardaron varias horas en el lugar, pero ya llegaron a sus destinos sin ningún contratiempo.

También, los padres de familia de la región decidieron no enviar a sus hijos al colegio.