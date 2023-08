Tras extraña desaparición de adulta mayor en Sabaneta, su cuerpo fue encontrado en otro municipio

Las autoridades tratan de establecer las causas de la muerte de Rosalba Martínez, una mujer de 65 que desapareció misteriosamente el pasado 18 de julio en Sabaneta, Antioquia, en el sur del Valle de Aburrá. Vestía sudadera negra, camiseta beige con estampado de animal print y tenis negros.



Se reportó que la víctima fue encontrada sin vida, 21 días después del reporte de su desaparición, en la zona de Charcos, de la vereda La Clara en el municipio de Caldas, sur del área metropolitana de Medellín, sitio al que van frecuentemente caminantes y bañistas.

El alto grado descomposición de su cuerpo impidió a los forenses determinar las causas de su muerte, aunque se investiga si pudo tratarse de un homicidio.

El día de la desaparición de Rosalba Martínez, según lo reportado por El Colombiano, la mujer fue hasta un local que pertenece a la familia, dejó allí las llaves de la casa y partió con rumbo desconocido.

“No dijo nada, ni se llevó ninguna pertenencia, ni el celular, ni la cédula. Además, no le pudimos hacer seguimiento al recorrido inicial porque las cámaras de seguridad como que no tienen alcance”, dijo Cindy Cardona, que conocía a la víctima y colaboró con su búsqueda.