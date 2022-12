Tras inocente juego con un perro pitbull, niña de 10 años terminó mordida en el rostro

La pequeña tuvo que ser sometida a una cirugía reconstructiva. El animal sigue en la finca en la que la menor había ido de paseo.

Allí estuvo atado desde que la niña llegó al inmueble ubicado en Copacabana (Antioquia) con algunos amigos, cuenta su abuela Milbia Rodríguez Quiroz.

“Le di permiso para que fuera con unos vecinos a pasear. De allá me llamó y me dijo que había un perro y unos gatos. Le recomendé tener cuidado con el perro, porque me contó que estaba amarrado. Por algo sería”, recuerda doña Milbia.

Horas más tarde, cuenta la abuela, la niña comenzó a jugar con el animal, arrojándole piedras, descansó y cuando pasó por su lado, decidió tocarle la cabeza.

“En ese momento le mandó el zarpazo. Le destrozó la parte superior del labio, por lo que le tuvieron que hacer una cirugía”, lamenta doña Milbia.

Por fortuna, agrega, su nieta está bien y solo le queda esperar que se cumpla la incapacidad otorgada el 6 de enero, cuando sucedieron los hechos.

“Tiene incapacidad hasta el 19 de enero. Debemos tener cuidado con las clases de educación física y que no reciba mucho sol”, explica.

Sobre la suerte de Mona, la perra de raza pitbull implicada en el ataque, doña Milbia dijo que no es su responsabilidad.

“Faltó cuidado de la niña. Por fortuna está bien”, finalizó la mujer, habitante del barrio Robledo El Diamante, en Medellín, donde tiene bajo cuidado a su nieta desde los 2 años de edad.