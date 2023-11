Ahora no

Tras no poder subir a la Piedra del Peñol, turista quedó 'vestido y alborotado': "Tocó solo la foto" Según el administrador de la Piedra del Peñol, "no hubo ningún tipo de desprendimiento de roca, solo de capa vegetal". Para muchos comerciantes y moradores, este fin de semana con puente era una gran oportunidad económica. No obstante, el lugar permanece cerrado indefinidamente.