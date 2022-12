Tras pagar 9 años de cárcel, agresor del profe Montoya obtuvo la libertad

El 22 de diciembre de 2004 el profesor Luis Fernando Montoya estaba en uno de los momentos más exitosos de su carrera.

Acababa de llegar de Japón, de dirigir al Once Caldas de Manizales en la Copa Intercontinental de clubes contra el Porto (Portugal).

Y aunque en ese encuentro el profe Montoya no obtuvo el mejor resultado (su equipo perdió por la tanda de penaltis), su nombre había alcanzado reconocimiento mundial por haber logrado la Copa Libertadores de América seis meses atrás.

Pero en la antesala de la Navidad, Montoya sufrió una agresión que cambió su vida.

Un grupo de ladrones lo abordó y le exigió que les entregara una fuerte suma de dinero que acababa de retirar de una entidad financiera.

Durante el atraco, Montoya fue herido de bala. Un proyectil ingresó por la parte izquierda de su cuello, afectó su pulmón izquierdo y las vértebras cervicales 3 y 4.

El diagnóstico médico no podía ser peor. El profe Montoya, que toda su vida había estado ligado al fútbol, comenzaba a luchar para sobrevivir, por superar una cuadriplejia completa y dejar de depender del ventilador mecánico y el marcapaso diafragmático que le ayudaban a respirar.

Todo desde una silla de ruedas.

El día de la agresión cayeron cuatro de los responsables del ataque a Montoya y luego de lo sucedido, las autoridades iniciaron la investigación para dar con los otros responsables. Y lo lograron.

El 17 de febrero de 2005 dieron con el hombre que le disparó a Montoya. Estaba en La Hormiga, en Putumayo. Fue identificado como Luis Alberto Toro, alias el ‘Guajiro’.

Lo trasladaron a Medellín y Toro, ante la justicia, aceptó los cargos. Fue condenado a 24 años, 10 meses y 20 días de prisión.

Sin embargo, después de pasar por cárceles como la de Bellavista, en Medellín; Doña Juana, en La Dorada (Caldas); y El Pesebre, en Puerto Triunfo; recuperó la libertad. Estuvo 9 años tras las rejas.

La noticia pasó desapercibida, pero fue tomando fuerza hasta que llegó a oídos de expertos en derecho que se mostraron indignados.

El 22 de julio de 2014 obtuvo la libertad, informó el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, al responder un derecho de petición.

'El Guajiro' obtuvo redenciones de pena por realizar artesanías, cursar la educación básica, realizar labores de alfabetización, brigadas de limpieza y manipulación de alimentos.

Además, “el 17 de noviembre se le reconoció una rebaja del 10% de la pena (…) por la ley 975 de 2005”, es decir la ley de Justicia y paz, para desmovilizados de los grupos alzados en armas.