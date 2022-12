Tras pasar la noche en un hotel, hombre estrangula a su amante y se entrega a la Policía

El caso eleva el número de feminicidios sucedidos en Medellín en 2017 a 52 y prende las alarmas en las autoridades.

La nueva víctima de la violencia de género fue identificada como Sandra Milena Jaramillo Cano, de 37 años.

Publicidad

Según les dijo el mismo sindicado a las autoridades, el crimen fue cometido en una habitación de un hotel ubicado en la carrera 52 con calle 53, cerca de la Plaza de Botero en el centro de Medellín, lugar al que llegó junto a la víctima a eso de las 9:00 de la noche del sábado.

Allí compartió licor con ella y en medio de circunstancias que son investigadas por las autoridades, la estranguló, abandonó su cadáver y salió del hotel.

Pero luego de caminar algunas calles buscó un CAI de la Policía, se acercó a los uniformados y confesó lo que acababa de hacer.

De inmediato, los uniformados de ese lugar se dirigieron al establecimiento y al ver el cadáver de la mujer, que se ganaba la vida como ventera informal, corroboraron la versión.

Publicidad

El levantamiento del cuerpo fue realizado a eso de las 8:19 de la mañana. Los peritos que inspeccionaron el cadáver determinaron que había sido víctima de asfixia mecánica.

En otro caso, que también es investigado por las autoridades, fue hallada sin vida una mujer en un hotel de El Playón, en el norte de Medellín.

Publicidad

Las causas de muerte de esta persona, que no ha podido ser identificada, aún no han sido esclarecidas, pues el cadáver no presentaba signos evidentes de violencia.

El coronel Juan Carlos Restrepo, comandante operativo de la Policía Metropolitana, dijo que para tratar de evitar estos casos de violencia, les han pedido a los propietarios de los hoteles implementar medidas de seguridad como las cámaras de vigilancia.