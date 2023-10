Tras renuncia de Daniel Quintero, ¿quién lo reemplazará en la Alcaldía de Medellín?

Daniel Quintero confirmó en sus redes sociales que renuncia a su cargo como alcalde de Medellín. A las 5 de la mañana de este domingo, primero de octubre, el exmandatario publicó un video donde anunció que tomó la decisión con el fin de unirse a la campaña de Juan Carlos Upegui, quien aspira llegar al mismo cargo.

"Renuncio al cargo porque no puedo quedarme cruzado de brazos mientras veo cómo los políticos de siempre, a través de Fico, que antes era una persona alternativa, se unió con todo lo peor de la política tradicional y ahora, contra todo y utilizando todas las artimañas, está tratando de volver al poder", indicó Daniel Quintero.

"No nos podemos quedar cruzados de brazos y hoy Juan Carlos Upegui, en todas las encuestas, marca como la única alternativa para poder enfrentar al fico-uribismo. Por esa razón, he decidido convertirme en un soldado más en esa lucha, despojarme de la investidura de alcalde, como hizo David en su comento, y salir a luchar", recalcó.

"Nuestro proyecto necesita ser defendido. Upegui es la única alternativa para enfrentar a Fico, Uribe y los politiqueros que quieren tomarse a Medellín."

¿Quién reemplazará a Daniel Quintero en la Alcaldía de Medellín?

Óscar Hurtado Pérez Tomada de X: @oscarhurtadop

Tras conocerse la renuncia de Daniel Quintero, la Alcaldía de Medellín emitió un comunicado en el que confirmó que la persona que actualmente ejerce “las funciones como primer mandatario” de la ciudad es Óscar Hurtado Pérez, quien antes se desempeñaba como secretario de Gobierno y Gestión del Gabinete.

La Alcaldía de Medellín informó, además, que Hurtado estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda de la capital antioqueña.

“El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, decidirá quién asumirá las riendas de la ciudad hasta el 31 de diciembre de 2023. Lo hará con base en una terna de integrantes que presentará el partido Independientes”, agregó la Alcaldía de Medellín.

En el video compartido por Daniel Quintero este domingo, señaló que "hicieron de todo para intentar tumbarnos. No les faltó nada por hacer: revocatorias, amenazas, montajes, absolutamente todo. Incluso, en el momento más duro de mi vida, cuando estaba en la cirugía de mi bebé, se metieron con mis hijas. Eso duele muchísimo".

Daniel Quintero sostuvo que ser alcalde de Medellín fue el "honor más grande" que tuvo en su vida y que llegó a ese cargo al ver cómo los políticos en Antioquia "se dedicaban a robar" y "nos tumbaban en Hiduituango, en Orbitel, en UNE, y nadie hacía nada".

Antes de la renuncia, Daniel Quintero salió a las calles de Medellín a entregar un periódico que él llamó 'El poder de la verdad'. En esa publicación, el ya exmandatario realizó una rendición de cuenta sobre sus casi cuatro años de gestión.

"Ustedes me eligieron hace 4 años. Quería entregarles lo que hicimos por ustedes y la ciudad. Lo llamamos El poder de la verdad, donde contamos las verdades y las mentiras que se dicen", manifestó.

Según la más reciente encuesta Invamer, publicada en septiembre, Federico Gutiérrez lidera la intención de voto para convertirse de nuevo en alcalde de Medellín , la segunda ciudad más importante de Colombia:



Federico Gutiérrez: 64,5% (en agosto fue de 63,3%)

64,5% (en agosto fue de 63,3%) Juan Carlos Upegui: 14,8% (en agosto fue de 11,2%)

Daniel Quintero se va de la Alcaldía de Medellín con malos números, de acuerdo también con la encuesta Invamer. El 66,3% de los consultados en septiembre consideró que las cosas en la capital antioqueña estaban empeorando, y el 61,9% desaprobaba la gestión del saliente mandatario, frente a un 27,5% que respaldaba su administración.