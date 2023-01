Tras siete horas de labores, bomberos controlaron tres incendios forestales en Bello

De acuerdo con las autoridades, una de las conflagraciones fue provocada. Por fortuna, las llamas no dejaron personas heridas.

Durante más de siete horas, 18 unidades de bomberos de Bello, con la ayuda de personal de emergencia de Copacabana y 100 soldados del batallón Pedro Nel Ospina , trabajaron para controlar un incendio forestal de gran magnitud.

“No se presentaron personas lesionadas. Tuvimos la precaución de proteger la parte estructural de acá del batallón tanto del reclusorio como del lugar donde viven los oficiales”, resaltó el capitán Nelson Zuluaica, comandante de bomberos de este municipio al norte del Valle de Aburrá.

Otra conflagración se presentó en el cerro Quitasol, en el sector de Aracucarias 2. Los socorristas señalaron que, al parecer, las llamas fueron provocadas.

Por eso, las autoridades recomiendan a la comunidad tener precaución al momento de realizar caminatas o visitas a este lugar pues las altas temperaturas facilitan focos de incendios.

“Si se generan paseos de olla apagar o percatarse de apagar bien el fogón, no tirar cerillas, cigarrillos y basuras a nuestros cerros”, advirtió el capitán Zuluaica.

En la parte baja del batallón, cerca del reclusorio, se originó el tercer incendio que fue controlado en su totalidad por dos máquinas de bomberos de Bello.