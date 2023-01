Tras un mes de la emergencia en Hidroituango no se sabe cuándo entraría en operación

En rueda de prensa EPM dio detalles de cómo va la megaobra que aún se encuentra en un estado delicado.

El vicepresidente Ejecutivo de Gestión de Negocios de EPM, John Alberto Maya Salazar, fue el encargado de informar de los detalles.

Publicidad

Por el momento, y según informó, hay una estabilidad controlable en la cantidad del agua que hay dentro del embalse, así como de la cantidad del caudal del Cauca que se está evacuando por casa de máquinas.

Frente al derrumbamiento ocurrido el pasado sábado 26 de mayo en el sector de la plazoleta de compuertas del proyecto, Maya Salazar manifestó que “hay un grupo de geólogos que está evaluando esta situación, de las implicaciones que podría tener ese derrumbe que por el momento está muy arriba de la cota, por lo que no tiene ninguna relación con los otros deslizamientos que se han presentado”.

Avance contingencia Hidroituango. Mayo 28/18 https://t.co/3G4lnIIWxm — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) May 28, 2018

Este evento y los demás ocurridos en días pasados, han obligado a los peritos a monitorear la presa día y noche con dispositivos especiales.

Publicidad

Maya Salazar afirmó que hay optimismo puesto que EPM está bien asesorado y todas las acciones que hasta el momento se han ejecutado en las contingencias han sido las más acertadas.

“Esperamos un respiro con dos semanas de veranillo que hace que ese crecimiento del embalse sea menor a lo que tenemos hoy”, explicó.

Publicidad