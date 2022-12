Trasplante de piel necesita bebé que resultó quemada en una clínica de Medellín

Quemados quedaron los diminutos pies de Samantha, una bebé de 6 días de nacida, que en medio de un procedimiento médico, sufrió quemaduras de tercer grado en los pies. Su padre denunció negligencia médica.

“Ellos ocultaron eso durante tres días y me dijeron que no que eso no era grave que me iban a dar acompañamiento y atención a la niña, cosa que no ha sido así”, explicó Anderson Henao, padre de Samantha.

La bebé fue trasladada de Urgencias al pabellón de quemados de San Vicente Fundación. De acuerdo con sus padres hoy recibirá un trasplante de piel.

“Le tienen que hacer un procedimiento de raspado de pies para hacerle un injerto de piel de ella misma y a mi nadie me ha colaborado”, dice Anderson.

La Clínica Bolivariana, lugar donde nació la pequeña Samantha explicó que a la recién nacida se le practicó un análisis en la hormona estimulante de la tiroides, e investigan quién tuvo la responsabilidad.

“La clínica toma todos los correctivos, identifican las oportunidades de mejora y se hacen las gestiones al interior de la clínica para dar las respuestas que tengamos quedar en torno al caso”, aseveró el director de la Clínica, Abelardo Guzmán.

Mientras tanto el padre de la menor interpuso una denuncia formal en contra del centro médico y ya cuenta con el acompañamiento de la Unidad de Infancia y Adolescencia de la Fiscalía.