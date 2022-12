Traumas en cráneo, cuello y mandíbula no explican la muerte del niño Miguel Ángel: Medicina Legal

Según el instituto forense, aún no es claro qué produjo el deceso del pequeño de 2 años, caso por el que están detenidos su mamá y su padrastro.

Carlos Valdés, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dio a conocer en rueda de prensa en Bogotá detalles de la necropsia realizada al menor muerto el pasado viernes en Medellín.

“Estamos tratando de establecer si la muerte del niño obedece a una muerte violenta”, dijo.

Según Valdés, los traumas sufridos por Miguel Ángel Rivera Giraldo son menores y la evidencia hallada es que fueron provocados recientemente. Y aclaró que esas lesiones no explican la causa de muerte del pequeño.

"Son traumas que tienen características entre contundente y cortopunzante que no explican la muerte, sobre lo cual el Instituto viene adelantando los estudios en histopatología, en química y biología. Hasta este momento la causa de muerte se encuentra en estudio, hay elementos de juicio que estamos analizando con el fin de poder determinar si la muerte obedece a una muerte violenta y tratando de ubicar si estas características corresponden a una manera de muerte violenta tipo homicida", explicó.

Serán los estudios de biología, química e histopatología los que den claridad sobre el tema, aunque el Instituto es certero en decir que hay hallazgos que lo llevan a pensar en que el deceso del niño fue por causas violentas.

Miguel Ángel falleció el viernes 15 de septiembre luego de que su mamá, Daniela Giraldo, lo llevó a la clínica Las Américas, donde adujo que el menor presentaba una virosis.

Tras denuncias de sus allegados, una turba intentó lincharla junto a su pareja, Mateo Sepúlveda, en el barrio Cristo Rey, donde vivían con el niño. Un día después ambos fueron detenidos y enviados a prisión por el supuesto delito de homicidio agravado, lo que lleva a que el caso sea cuestionado por varios expertos en derecho en Medellín, pues este tiene una pena que va de 45 a 60 años de prisión y aún no se ha determinado si Miguel Ángel fue asesinado o no.

Sin embargo, el experto abogado penalista José Díaz afirmó que es claro que el pronunciamiento de Medicina Legal no es concluyente, por lo que "el actuar de la Fiscalía se acomoda por el momento a la inferencia razonable de autoría del hecho que se requiere para imputarles cargos a la pareja y solicitar medida de aseguramiento".

