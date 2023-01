Tren ligero de Rionegro, en veremos: juez suspende provisionalmente el proyecto

El demandante manifestó ante la justicia que con esa apuesta de la Alcaldía “está en juego la salud financiera del municipio”.

El concejal Ricardo Nieto, quien lideró la solicitud de medidas cautelares frente al Acuerdo 006 de la Alcaldía de Rionegro ante el Juzgado 11 Administrativo de Medellín, dijo que está complacido por lograr que se frenara, al menos temporalmente, el proceso de construcción de un tren ligero para Rionegro.

El municipio está dispuesto a comprometer vigencias futuras por más 5 billones de pesos, una cifra cercana al 45, 45 por ciento de los 11 billones que EPM presupuestó para construir Hidroituango.

“Todo proyecto tiene a subir (sus costos) y existen variables inimaginables, por ejemplo Hidroituango, que desde que se concibió iba a ser exitoso no solo para Antioquia sino para Colombia”, le dijo el corporado, el único de Rionegro que se opone al proyecto, a Noticias Caracol.

Inicialmente, la propuesta contempla el compromiso de recursos por 5’.064.954.000.000 de pesos.

Para Nieto, el tren ligero es un proyecto “tan improvisado que ni siquiera tiene un capitulo en el Plan de Desarrollo”.

Su pronunciamiento va en concordancia con lo dicho por el juzgado, que cuestionó presuntas incongruencias evidenciadas en el Plan Plurianual del Municipio.

“¿Por qué razón (…) si las obras cuestan cerca de diez mil millones de pesos, el compromiso de vigencias futuras es de 5 billones de pesos?”, se pregunta la juez Eugenia Ramos Mayorga.

“Cabe indicar que el compromiso de vigencias futuras por 25 años equivalentes a más de 5 billones de pesos amerita por lo menos un capitulo explicativo del impacto de que trata la norma que se cita como vulnerada”, agrega la funcionaria al referirse a la Ley Orgánica de Presupuesto, decreto 111 de 1996.

Para la juez, el Acuerdo 006 de la Alcaldía no cumple con los requisitos del decreto 2767 de 2012 que regula la ejecución de los presupuestos de las entidades territoriales.

Sin embargo, la administración municipal rionegrense manifestó por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales que interpondrá el recurso de apelación, cuyo plazo vence este viernes.

“Hasta tanto no sea resuelto el recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, el Acuerdo se presume válido”, dice el comunicado.

“El tren ligero de Rionegro le servirá al municipio para los próximos 100 años y su mecanismo de financiación no nos endeudará”, agrega.



En el escrito, la Administración asegura que los recursos saldrán del mayor valor de recaudo del impuesto predial que obtendrá el municipio en los próximos años por cuenta del desarrollo inmobiliario en los estratos altos.

Afirmación cuestionada por el concejal, quien promete no rendirse en esta lucha contra la manera en la que está planteada el proyecto, una apuesta de movilidad para los 130 mil habitantes del municipio.

El tren podría llegar a mover unos 21 mil pasajeros por día, según cálculos de la Alcaldía.

Vea también: Luz verde del Concejo de Rionegro para construcción de tren ligero En seis meses se abre la licitación del tren elevado que se construirá en Rionegro Foto: Archivo