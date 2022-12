Tres años del colapso del edificio Space y aún trece familias esperan soluciones

Se cumplen tres años del desplome de una de las torres del edificio Space y que dejó doce personas muertas y sin vivienda a las familias que allí habitaban. Trece familias aún esperan recuperar su inversión.

Ángela Cantor es una de las afectadas. En la tragedia del Space murió su hermano Juan Esteban Cantor. Según ella, ese día fue una pesadilla.

(Lea también: Se derrumba la moral de las víctimas de Space: justicia absuelve a sus curadores )

“Hasta el momento la justicia no ha hecho nada, más que permitir las dilaciones que ellos han querido”, asevera Ángela Cantor.

Representantes de las familias afectadas afirman que la liquidada constructora CDO no quiere responder por el valor real de sus apartamentos y los enceres que perdieron.

Carlos Eduardo Ruiz, es otro afectado. Afirma que, incluso, aún continúan pagando deudas de apartamentos que ya no existen.

“Quedamos dos grupos de víctimas, uno que firmó para que les pagaran el 40 por ciento en una conciliación, el otro 60 por ciento se los condicionaron a que vendieran el lote. De eso hace dos años que nos han recibido dinero”, puntualiza Carlos Ruiz.

Los afectados afirman que tampoco entiende por qué un juez absolvió a los curadores que permitieron la construcción de edifico a pesar de los daños estructurales que sustentaron los representantes de los afectados.

A este edificio se suman las construcciones de Asensi y Continental Towers, que también evidencias fallas de construcción.

Vea también: