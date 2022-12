Tres barrios de San Roque amanecieron ‘nadando’ en aguas del río Nus

Hasta un metro de altura llegó el nivel del agua en tres barrios del corregimiento San José del Nus, en San Roque, Antioquia, por una creciente del río debido a las fuertes lluvias que se presentan por estos días en esta zona.

“Se nos entraron a los apartamentos, se nos mojaron los enseres, los colchones, las camas, las neveras, absolutamente todo. Todos salimos corriendo para poder salvar los inmuebles de los vecinos”, relató Nesty Muñoz Suárez, una de las afectadas.

Según la comunidad, no es la primera vez que ocurre una emergencia de este tipo, por eso, piden la construcción de un muro de contención.

“Nunca hacen nada. Vinieron, miraron que para hacer los gaviones, pero eso ya hace mucho tiempo; no se ha hecho nada. Por favor, para ver si nos colaboran con eso”, pidió Nelly Rodríguez, otra damnificada.

Las autoridades locales realizan el censo para determinar el número de damnificados.

Édgar Alirio González Agudelo, alcalde de Maceo, municipio vecino al lugar de las inundaciones, dijo que “perdieron colchones, enseres, hubo algunas viviendas donde perdieron todos los electrodomésticos: neveras, de todo, porque el agua no dio tiempo (de reaccionar). Eso fue una creciente así súbita, que de momento bajo el río y de verdad que los damnificados son bastantes”.

Los habitantes de este corregimiento piden a la Gobernación de Antioquia y a las alcaldías de San Roque y Maceo, tomar medidas urgentes para que esta situación no se repita.