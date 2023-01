Tres familias se niegan a abandonar sus casas y permanecen al borde del río Cauca en Puerto Valdivia

Algunas personas prefieren quedarse cuidando sus pocas pertenencias pese al llamado de evacuación por la posible creciente del río Cauca.

Don Martín Pérez es uno de ellos. Él lleva toda su vida en esta localidad del norte de Antioquia y su economía se basa en la venta de cerdos, por eso no evacuó y pese al inminente riesgo permanece solo en su casa al cuidado de los animales.

“Por estar aquí cuidando los animalitos y porque uno deja la casa sola y no se sabe si vuelve al otro día o no vuelve ligero, entonces los animales se mueren de hambre o se pierde la ropa o lo que haya; no falta quien ande de noche por ahí”, manifestó en referencia a posibles casos de saqueos.

Los negocios tienen las puertas cerradas, no hay alimentos para abastecerse, pero parece no ser lo más importante para algunos pobladores.

Jesús Cárdenas, otro habitante del lugar, dijo que “según cuentan, la represa aún no se ha destapado y entonces estoy aquí al cuidado de las casas”.

Otros argumentan que el peligro no es latente, y por eso siguen habitando sus viviendas, que están a menos de cinco metros del río Cauca.

“Nos han hecho salir en varias veces y el río no se ha subido y cuando si se subió no nos avisaron”, denunció José Rodrigo Ladeu, habitante de Puerto Valdivia.

El llamado de evacuación sigue por parte de la Policia y el Ejército, pero argumentan que no pueden obligar a nadie salir de sus casas. Mientras tanto y pese al riesgo, algunas personas se aferran a lo poco que tienen y a lo que han construido a lo largo de su vida en este municipio de Antioquia.