Tres muertos y dos heridos: el saldo de los recientes ataques sicariales en Bello

En seis meses, el municipio alcanzó la cifra de 81 muertes violentas, superando el registro de todo el 2018.

Tres muertos y dos heridos fue el saldo del más reciente enfrentamiento entre grupos delincuenciales, en Bello, al norte del Vallé de Aburrá.

Con estas tres víctimas, el municipio llegó a 81 muertes violentas en seis meses. Superando el registro de todo el año 2018, que fue de 71.

“En seis meses tenemos los homicidios de todo un año (2018), lo que he observado es que en estas últimas semanas estuvimos con aumento de homicidios en un 160% y hoy estamos hablando de homicidios en un 180% y lo advertí, es una cifra horrorosa”, señaló Luis Pérez, gobernador de Antioquia.

Amarrado de pies y manos, hallan cadáver en la quebrada La García de Bello ¿Por qué no son efectivas las medidas adoptadas en el municipio? Es una pregunta que más de un bellanita se hace; hay toque de queda para menores, restricción del parrillero, hubo refuerzo de la Policía, también de militares. ¿Qué pasa?

“También se siente frustración porque hemos hechos muchos esfuerzos, hemos puesto a los bellanita bajo muchas limitaciones como el toque de queda, la restricción del parrillero hombre y mujeres que afectan economías, entornos familiares, forma de transporte, estilo de vida, a un alto precio lo estamos haciendo, pero hay procesos que no tienen efecto de manera inmediata”, explicó Adriana Salas, secretaria de Gobierno de Bello.

Más allá de la delincuencia, o de los combos, son varios los esfuerzos por motivar las juventudes. Tomas culturales, de las que han participado artistas como ‘Suso el paspi’, buscan promover otros valores. Además, semanalmente, visitan los barrios más álgidos, como Pachelly o Goretti.

Por la paz del municipio, Suso realizará presentación gratuita en Bello “Hay una generación que tenemos que rescatar y son los jóvenes, hay gente que está en el conflicto y ad-portas de tomar decisiones en su vida. Entrar a un proceso de sujetarse a la ley y continuar con su vida, pero siempre habrá ofertas desde lo institucional para reincorporarse”, Adriana Salas, secretaria de Gobierno de Bello.

La captura de alias ‘Ágapo’, segundo más buscado de Pachelly habría generado aún más retaliaciones y los asesinatos de las últimas horas.

