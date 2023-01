Tribunal ordena a la Alcaldía a tomar medidas por mala calidad del aire en Medellín

Esta decisión es producto de una demanda interpuesta por los ciudadanos Lucas Andrés Quintero Velásquez y Luis Guillermo Mesa García.

Luego de las alertas por la contaminación en Medellín y el Valle de Aburrá, se le ordenó a la Alcaldía y el Área Metropolitana tomar medidas que contribuyan a mejorar la calidad del aire. El tribunal además también ordenó medidas de mitigación.

De acuerdo al fallo: “Estas decisiones se adoptan de manera transitoria mientras se demuestra al interior del proceso que se han tomado medidas por parte de las accionadas, que permitan que la calidad del aire en el Valle de Aburrá se mantenga en un promedio normal, que no afecte la salud de las personas, en especial aquellas que pertenecen a grupos sensibles”.

Como consecuencia de mala calidad del aire, en Colombia mueren 10 mil... Según el tribunal, ambas instituciones deben tomar medidas preventivas antes de que se presente la alerta naranja, y medidas de mitigación cuando las estaciones de medición estén en color amarillo (contaminación moderada).

De igual manera el fallo señala que se debe informar diariamente a los ciudadanos sobre la calidad del aire por medio de redes sociales, tanto de la Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana y los sitios web de dichas instituciones.

Los ciudadanos y colectivos por el aire en la ciudad han manifestado en varias oportunidades que las medidas decretadas por las autoridades no son suficientes para controlar el problema de la contaminación que afecta el Valle de Aburrá, sobretodo en esta época del año.

Aunque en este momento hay alerta de prevención, razón por la que se amplió el pico y placa a los días sábados, la medida fue suspendida para la próxima semana.

No habrá pico y placa en Medellín durante Semana Santa | Noticias... Lea también: Por mala calidad del aire, mueren cerca de 10.000 colombianos cada año