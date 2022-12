Triste historia: mujer quiso salvar la vida de canino torturado en Medellín pero fue demasiado tarde

El perro fue encontrado envuelto en una prenda de mujer en un sector aledaño al deprimido de la Minorista con notables signos de maltrato.

Como un acto inhumano es calificado la tortura a la que fue sometido este perro cuya historia comienza a viralizarse en redes sociales.

El hecho fue denunciado por Diana Quintero, una mujer que, en horas de la tarde del pasado martes se desplazó desde Roblado hasta la Minorista para corroborar el atroz hecho expuesto previamente en Facebook, sin perder la esperanza de salvar una vida.

“Al llegar al lugar, vi a un habitante de la calle y me preguntó si necesitaba algo, le pedí el favor que me trajera al perrito que estaba al otro lado de la calle porque el tráfico era terrible y me respondió que el perro ya estaba muerto”, manifestó a Noticias Caracol Diana Quintero.

El estado del canino era lamentable: estaba amarrado en sus extremidades con un lazo al igual que su cuello, las orejas le habían sido perforadas y cosidas y estaría cubierto con un pantalón de mujer.

Lo peor del caso es que, al parecer, también fue sometido a quemadoras en sus genitales.

Diana añadió que el habitante de calle evidenció el momento cuando el canino fue lanzado desde el puente por un desconocido que se perdió entre la multitud. Al acercarse al animal este agonizaba.

Finalmente el perro fue enterrado en un lugar cercano por parte de la mujer y el habitante de calle.

“Tengo dos mascotas, una que recogí de un basurero y otra que fue donada. Amo los animales. Así que si hay cámaras en el lugar de los hechos, necesitamos que se verifique con la Policía para que se haga justicia”, concluyó la mujer.

En Medellín el maltrato animal puede denunciarse a la línea 123.

Esta clase de actos son considerados como un delito, como lo estipula la ley 1774 de 2016.

