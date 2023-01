Turista británico que se grabó en tumba de Pablo Escobar dice que la broma le arruinó la vida

El hombre que realizó un video en el que aparentaba consumir droga en abril de este año ahora vive una pesadilla.

La publicación realizada por Steven Semmens a través de su cuenta de Facebook que se hizo viral y causó indignación en Colombia, le trajo serias consecuencias al turista británico.

En una entrevista concedida al periódico Daily Mirror, nueve meses luego de lo ocurrido, Semmens manifestó que ahora quiere pedir disculpas a Colombia por su falta de respeto.

“El presidente incluso me mencionó en televisión y la policía estaba preocupada por mi seguridad. Fue realmente aterrador. Me arrepiento tanto de haberlo hecho. La gente me envió amenazas de muerte en Facebook”, dijo el hombre.

Ahora no puede volver a Colombia donde viven su novia y dos hijos, ya que fue expulsado y no puede regresar en cinco años.

El turista llegó al país en noviembre de 2017, luego de conocer a una colombiana en Ibiza, quien quedó en embarazo de gemelos. Ahora no puede ver a sus hijos o llevar a su familia de regreso a Swansea, en el Reino Unido, por las condiciones de la visa.

Sobre el acontecimiento que lo puso en el ojo del huracán expresó que fue grabado por un sicario del Cartel de Medellín, con quien se conoció en un bar de la ciudad.

Luego de ver que aparecía en las noticias, decidió cambiar su apariencia “no quería que supieran que era yo”.

Semmens afirmó que luego estuvo en Cartagena y Bogotá donde la policía lo encontró.

“Me dieron un documento con una prohibición de cinco años y me llevaron al aeropuerto y me dijeron que no regresara”, indicó.

El hombre aseguró que si no fuera por la prohibición habría regresado al país para ver a sus hijos, sin embargo, manifestó que en cuanto subió al avión supo que tenía la suerte de estar vivo.

“Lamento lo que hice y quiero disculparme con la gente de Colombia”, reafirmó.