Tutelas no pudieron tumbar el Acuerdo 300

Quienes están en contra del polémico Acuerdo 300 recibieron una noticia no muy satisfactoria para ellos, pues la justicia declaró como improcedentes dos acciones de tutela interpuestas en contra del Acuerdo 001 de 2015, que en su trámite ante el Concejo de Medellín fue como se denominó Proyecto de Acuerdo 300.

“Los juzgados Séptimo y Veinticinco Civiles Municipales de Oralidad no acogieron las peticiones de las demandas, por cuanto la Alcaldía y el Concejo de Medellín no vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes; no se probó la presencia de un perjuicio irremediable ni se utilizó el mecanismo idóneo frente a la legalidad del Acuerdo 001 de 2015”, dijo la alcaldía de la ciudad en un comunicado.

Esto quiere decir que dicho acuerdo sigue considerándose legal, tanto en su contenido como en su trámite y aprobación.