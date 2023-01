U. de Antioquia no abrirá sus puertas hasta que no retiren explosivos instalados por vándalos

El rector de la institución confirmó que los artefactos tienen Anfo e indugel. También, desmintió la muerte de un manifestante el jueves .

El rector de la Universidad de Antioquia (U. de A.), John Jairo Arboleda, realizó una transmisión en vivo en redes sociales donde se refirió a los confusos hechos ocurridos anoche en el campus después de la pacífica marcha del paro nacional.

“No hubo muertos, afortunadamente, es un tema fundamental que debe quedar claro. No hubo saqueos en la biblioteca Carlos Gaviria Díaz, no hubo alteraciones, ni forcejeo; yo mismo recorrí la universidad y eso no ocurrió”, aclaró el médico veterinario.

Sin embargo, el rector lamentó que el campus se haya convertido en un campo de batalla, cuando debería ser espacio libre de violencia y un territorio de paz donde toda la comunidad académica pueda pensarse como sociedad.

“En ningún momento el Esmad ingresó a la universidad. No autorizamos el ingreso del Esmad, porque sabíamos que agravaría la situación”, precisó.

Según el académico, a la institución entraron sin permiso entre 2.500 y 3.000 manifestantes que fueron evacuados de forma tranquila con acompañamiento de la Personería de Medellín y solo hay registro de un herido, que fue trasladado a un centro asistencial.

Pese a que el campus no sufrió mayores afectaciones, su apertura aún es incierta, pues no se han retirado los artefactos instalados el miércoles por encapuchados.

“El asunto claro aquí es que en esos actos irresponsables que se cometieron el miércoles de instalar dispositivos explosivos que tienen anfo e indugel, que son materiales de gran poder destructivo, tenemos que hacer un recorrido por toda la institución para garantizar de que no tenemos esa amenaza, que no tenemos ese problema para poder abrir las puertas a toda la comunidad universitaria”, expuso Arboleda.

De acuerdo con el rector, apenas las condiciones de seguridad estén dadas se reabre la U. de A., situación que puede ser mañana mismo o la próxima semana:

“El problema es que necesitamos autoridades especializadas en ese tipo de análisis porque nosotros somos autoridades académicas y administrativas y estos son temas que tienen que ver con asuntos de explosivos y armas”, dijo.