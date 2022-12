Uberianos, cojan sus carros y déjenlos de particulares: el mensaje que está circulando por WhatsApp

Las autoridades investigan la veracidad de este mensaje que advierte sobre posibles agresiones a conductores y ocupantes de las plataformas tecnológicas en Medellín.

Un mensaje intimidante está circulando últimamente por medio de WhatsApp en la capital antioqueña: “Uberianos cojan sus carros y déjenlos de particulares o se los destruiremos y no se responderá por ocupantes usuarios y conductores afectados en estas acciones”.

Tanto conductores como usuarios de las plataformas tecnológicas que ofrecen este tipo de servicio de transporte, se encuentran en vilo ante las posibles agresiones que puedan recibir por parte de terceros.

Hasta el momento Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá no presentan casos de agresión física a quienes utilizan este tipo de servicio, ni tampoco a los vehículos que hacen part de las aplicaciones, sin embargo las autoridades están en alerta luego de conocer este mensaje que está circulando.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se encuentra trabajando frente al caso para conocer la veracidad de su contenido que, además fue rechazado por Gustavo Villegas, secretario de Seguridad de Medellín.

Por su parte el gremio de taxistas rechazó este tipo de intimidaciones y señala que no tienen conocimiento de cuál sería el origen de este mensaje.

Conductor de Cabify habría golpeado brutalmente a un joven al no dar...