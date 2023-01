Un aguacero de 10 horas: así fue el torrencial que cayó en el Valle de Aburrá

El Siata reveló un informe sobre las precipitaciones que azotaron durante las últimas horas al área metropolitana. Hubo un espectáculo visual.

Así se percibió desde diferentes puntos del Valle de Aburrá, donde se observaron minutos antes de las 10 de la noche decenas de descargas eléctricas como preámbulo a un aguacero como no se sentía desde hace días en la región.

Un informe revelado por el Siata a Noticias Caracol describe la situación: “El evento inicia a las 21:06 con el ingreso de un sistema lineal de gran expansión y de baja intensidad, el cual ingresa por Barbosa (Nororiente) expandiéndose por el occidente del Valle hasta cubrirlo totalmente”.

El mismo reporte dice que las precipitaciones ingresaron a las 11:06 p.m. a Medellín, se extendieron hacia las 2:00 a.m., disminuyeron y luego se recrudecieron para cubrir nuevamente los 10 municipios del área: Barbosa, Girardota, Copacabana, Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y Caldas.

A las 6:03 a.m., según el Siata, el sistema comenzó a disiparse hacia el sur del Valle de Aburrá, como lo evidencian las grabaciones captadas con sus cámaras desde el occidente de Medellín.



Durante las 10 horas del aguacero, afirma el mismo reporte, se presentaron 75 descargas eléctricas tipo nube-tierra, 25 de ellas en Medellín y 22 en Barbosa. Los máximos acumulados de agua sobre las quebradas se presentaron en las cuencas de La García, El Hato y San Jacinto, con indicadores de 30 y 50 milímetros.

Y el máximo nivel de precipitaciones se dio en inmediaciones de la vereda El Picacho, en la escuela Santa Ángela, con 19 milímetros.

Según el Dagrd, no se recibieron reportes de emergencias causadas por el fenómeno. El Dapard manifestó que está haciendo un barrido, pero hasta el mediodía del lunes no había recibido reportes similares en ese territorio.

Foto: Tomado de video grabado a las 10:08 p.m. desde San Javier.