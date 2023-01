Un antioqueño es el hombre más rápido del mundo sobre ruedas

El patinador Diego Posada es el primer americano en ganar la medalla de oro en Inline Downhill de los World Roller Games. En 2018 participó en el Desafío.

Desde hace 30 años, el Inline Downhill se practica como deporte en Estados Unidos y en Europa. Diez años después se realizó el primer campeonato mundial, que se celebra cada año, pero fue en 2017 que llegó Colombia.

Este deporte, que para muchos resulta novedoso o desconocido, le dio una alegría al país gracias al patinador Diego Posada, quien ganó la medalla de oro durante los World Roller Games que se disputaron en Barcelona del 4 al 14 de julio.

Con emoción y orgullo, el paisa cuenta que en 43 segundos y 94 centésimas descendió, en sus patines de línea, una colina ancha de 15 grados de inclinación, donde factores como la posición del cuerpo y el dominio de las curvas es fundamental.



Entre 40 deportistas de diferentes partes del mundo, el colombiano se consagró el número uno con una pequeña diferencia de 2 centésimas sobre el francés Behr Sylvain.

“Yo llegué y todo el mundo me felicitaba en varios idiomas y yo no entendía nada, hasta que un francés me dijo ‘Campeón’”, recuerda el patinador.

Las lágrimas y los abrazos no se hicieron esperar, pues Diego es el primer americano en ganar una presea dorada en esta disciplina, que ha sido dominada por los europeos. Además, se convirtió en el hombre más rápido del mundo sobre ruedas.

“En el Downhill un patinador alcanza una velocidad de 144 kilómetros por hora mientras que en pista es de 70 k/h, aproximadamente”, explica el deportista.

El rostro del antioqueño resulta bastante conocido para algunos, que lo vieron en el programa el ‘Desafío Súper Humanos’ de 2018.

Antes de llegar a la televisión, Diego ya tenía una larga trayectoria como patinador, deporte que practica desde los cuatro años y con el que ha logrado 80 títulos nacionales y otras hazañas como recorrer 2 mil 500 kilómetros, en 37 días, desde Colombia hasta Perú.

Sin embargo, ninguna se compara a la que hoy llena de orgullo a su familia, a su pequeña hija y por supuesto a todo el país.



