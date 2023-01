Un crimen pasional ligado a bandas criminales, posible móvil del homicidio de Carlos Areiza

El organismo avanza en el esclarecimiento del crimen de uno de los principales testigos en el proceso que adelanta la Corte Suprema contra el expresidente Álvaro Uribe.

Un crimen cometido por razones amorosas, ligado a nexos con bandas criminales, es la teoría más fuerte de la Fiscalía en la investigación por la muerte de uno de los principales testigos en contra del expresidente Uribe en el proceso que adelanta la corte por las supuestas presiones para que declararan en contra del senador Iván Cepeda.

“El señor Areiza tenía muchos muchísimos enemigos, de hecho en su prontuario delictivo tenía condenas por fraude procesal, tenía condena por falso testimonio, por extorsión, amenaza. En las indagaciones que ha hecho la Fiscalía (figura que) tenía problemas con la banda Pachelly”, dijo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

Aunque son varias las líneas investigativas, la pasional es la tesis que cobra más fuerza, entre otras razones, por las supuestas contradicciones en las versiones de la dueña del local donde Areiza perdió la vida.

“Inicialmente, la señora manifestó no tener conocimiento de la presencia recurrente y diaria del señor Areiza en el local donde finalmente falleció”, añadió el alto funcionario.

El ente acusador reveló que el testigo no tenía protección del Estado porque, al parecer, no la aceptó.

“A solicitud de la Corte se le hizo un examen de riesgo para ofrecerle su ingreso al programa de protección y el señor Areiza manifestó que no estaba interesado en ningún programa de protección, en poder de la nación”, explicó Martínez.

La Fiscalía tiene en su poder el recorrido que durante las 24 horas atrás de su muerte, ocurrida el sábado 14 de abril, hizo el testigo clave. La dueña del establecimiento y dos personas hasta ahora son clave para esclarecer estos hechos.

Sicarios asesinan a Carlos Areiza, testigo del caso Álvaro Uribe vs....