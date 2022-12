Un error humano le cuesta a EPM 70 millones de dólares

La Contraloría General de Medellín se pronunció respectó al incendio ocurrido en la Central Hidroeléctrica Guatapé el pasado 15 de febrero de 2016 y que dejó fuera de servicio la totalidad de la planta de generación.

El ente fiscal afirmó que no es posible adjudicar a falta de mantenimiento dicho incidente porque tanto el sistema de cables de potencia, como los demás equipos que hacen parte de la Central Hidroeléctrica, contaban con un plan de mantenimiento preventivo.

Todo se dio en un procedimiento para corregir una fuga de aceite, pero al momento de su corrección se desencadenó una serie de eventos desafortunados que el informe la Contraloría explica así:





La no coordinación generó, finalmente, una explosión, lo que provocó el incendio en los cables. Los daños fueron por 231 millones de dólares.

De este dinero la aseguradora RSA, con quien EPM tenía contratada la póliza, reconoció 163 millones de dólares. La pérdida neta que debe asumir Empresas Públicas de Medellín como consecuencia del accidente ascenderá a unos 70 millones de dólares.

La Contraloría admitió que no se encontraron evidencias que ameriten la apertura de procesos de responsabilidad fiscal contra funcionarios de EPM.