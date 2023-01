Un francés da clases de idiomas gratis a víctimas del conflicto en la comuna 13

Un colectivo de mujeres abrió un espacio para que los habitantes del sector aprendan inglés y francés.

Scott Savary tiene 32 años y es de Francia. Hace dos meses llegó a la comuna 13 de Medellín a dictar clases de francés de forma gratuita, por recomendación de un amigo que fue voluntario durante su estadía en Colombia.

Entre cuadernos y risas les enseña a sus estudiantes el alfabeto, los números, cómo saludar a otros y la fonética propia del francés.

“Mucha alegría porque de hecho la gente se nota que siempre me agradece mucho y me parece que yo hago poco y la gente me lo devuelve el triple y mucho más” cuenta el profesor.

Para Dayana García, una estudiante de 17 años, aprender un segundo idioma es la oportunidad de comenzar a promover el turismo responsable con los cientos de visitantes que llegan a diario a su barrio.

“Para mí significa algo muy especial, muy bonito, pues yo quiero aprenderlo porque eso es una gran oportunidad que ellos nos están ofreciendo”, destaca la alumna.

Este espacio es propiciado por ‘Las berracas’, un colectivo integrado por mujeres de la comuna 13 que fueron víctimas de la violencia y que ahora luchan por sacar adelante a su comunidad y brindar espacios de empoderamiento para grandes y chicos.

“Siempre consiguen amigos, a los ocho días todos conocen quien es el extranjero que está en la comuna y quieren saber de la cultura. Las personas son muy receptivas y cuando se hace un taller y siempre llegan 20 o 30 personas”, relata Paola Rivas, presidenta de ‘Las berracas’.

Una pequeña casa, a dos cuadras de las escaleras eléctricas de la comuna 13, permanece con las puertas abiertas para las personas que quieran aprender o brindar sus conocimientos en idiomas.