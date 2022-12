Un hombre discapacitado murió calcinado en Manrique

Las plegrias de una mujer terminaron en tragedia. Tras encender una vela para su santo como era su costumbre y salir un momento de la vivienda, construída en madera, el lugar ardió en fuego.

Cuentan testigos del hecho, que la mujer al ver el humo corrió al lugar y trató de controlar las llamas, pero estas rápidamente se expandieron.

Desesperaba pedía ayuda e intentaba rescatar a su hijo, que estaba dentro de la estructura, pero no podía salir ya que tenía una discapacidad. Sin embargo, no lo logró salvarlo.

Vecinos del sector ayudaron a apagar el fuego, ya que temían que siguiera creciendo y se pasara a las demás casas.

El hombre identificado como Diego Zuluaga, de 51 años, murió en el lugar.

Según relató Carlos Gil, director Dagrd, el incendio se presentó alrededor de las 7:00 de la noche en la parte alta de Manrique y no afectó a más casas del sector.