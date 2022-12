Un infierno de 10 años: la tragedia anunciada de Sinthia, otra mujer asesinada por un hombre celoso

La Fiscalía reveló detalles del tortuoso fin de la relación de Sinthia Gallo con su expareja, el hombre señalado de quitarle la vida con un destornillador.

Los datos se conocieron este martes luego de que el Juzgado 22 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías le dictó medida de aseguramiento intramuros a Cristian Eduardo Vanegas Muñoz.

Según el organismo, este hombre, conocido como ‘el Toro’, ya había sido denunciado por Sinthia en 2007.

En esa ocasión, la mujer dijo que Vanegas Muñoz, con quien ella tuvo un hijo que hoy tiene 10 años, la agredió y le provocó heridas en el rostro y la cabeza.

Aunque la información no aclara el arma usada para causarle las heridas, la Fiscalía consideró en esa fecha que no eran más que unas lesiones personales.

Sin embargo, en el relato realizado ante los funcionarios, Sinthia dijo en ese entonces que además de maltratarla, Vanegas Muñoz la sometía a un vulgar chantaje: le exigía sexo a cambio de responder por su hijo.

Seis años después, en 2013, Sinthia volvió a buscar a las autoridades para denunciar que nuevamente era víctima de violencia intrafamiliar. Lo mismo hizo en 2016.

Pero el domingo 11 de junio un hombre celoso le puso fin a sus denuncias, a su vida, la asesinó.

Según un reporte de la Secretaría de Seguridad, el agresor decidió atacar a Sinthia y a la persona con la que esta bailaba durante una fiesta de amigos en el barrio Nuevo México, sector de Castilla de Medellín. Lo hizo solo porque los vio bailando, aseguran las autoridades.

Sinthia sufrió cuatro heridas, provocadas con un destornillador y murió. Su amigo tuvo que ser llevado a un centro asistencial y, según la Fiscalía, tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica para poder salvarle la vida. Un médico le otorgó, inicialmente, 20 días de incapacidad.

El responsable de los hechos intentó huir, y cuando estaba a punto de llegar a la Terminal de Transportes del Norte de la ciudad fue detenido. Luego fue llevado ante el Juez 22 Penal con Función de Control de Garantías, donde fue identificado como Cristian Eduardo Vanegas Muñoz, alias ‘el Toro’, y este decidió cobijarlo con medida de aseguramiento intramural.

Vanegas Muñoz no se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía por los delitos de feminicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.