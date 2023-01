Un menor de edad estaría entre las víctimas de la masacre en el Bajo Cauca

El ataque deja cuatro personas muertas y una herida.

Completamente destruida quedó la vivienda que fue atacada por hombres armados en el corregimiento de Guarumo en Cáceres, Antioquia.

“La primera información recogida en el terreno indica que unas personas atraviesan el río, aproximadamente 10 o 15. Estos hombres armados comienzan a disparar de manera indiscriminada y lanzan algún artefacto explosivo y causan la muerte de cuatro personas”, relató el coronel Giovanni Buitrago, comandante de la Policía de Antioquia.

Según las autoridades, las primeras investigaciones apuntan a venganzas entre grupos al margen de la ley, por el control de la zona. Un menor de edad estaría entre las víctimas que aún no han sido identificadas.

“Lo que se procede es adelantar todo el trabajo de investigación sobre la escena del crimen. Estamos trabajando de la mano de la Fiscalía General de la Nación para investigar los motivos que causó este hecho en la zona delinquen miembros del Clan del Golfo y de las estructuras de Los Caparros”, explicó el comandante.

El gobernador de Antioquia lideró un consejo de seguridad y rechazó los actos violentos:

“Hay unas bandas criminales enfermizas que tenemos que radicar de la zona, que lleguen unos bandidos a sacar de sus casas o su lugar de conversación a unas familias y que las fusilen ese es el peor delito de la humanidad eso no puede seguir ocurriendo en Antioquia”, señaló Luis Pérez Gutiérrez

“Es una realidad que todos los del Bajo Cauca estamos secuestrados casi no podemos salir de nuestras casas para evitar algún incidente, porque lo matan a uno por salir con la familia a un parque. Es una situación muy compleja y delicada”, denunció Leiderman Ortiz, defensor de Derechos Humanos en el Bajo Cauca.

El Ejército Nacional hace presencia en el corregimiento donde se registró la masacre.