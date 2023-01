Un mes después de la evacuación, habitantes de Atalaya no saben cuándo podrán volver a sus casas

Cada vez es más grande la expectativa de las más de 240 familias que tuvieron que abandonar el lugar, después de detectar en el inmueble fallas estructurales.

Uno de ellos es Óscar, copropietario del edificio Atalaya de la Mota en Medellín.

Él y sus vecinos tuvieron que dejar todo, para evitar una posible emergencia, producto de las fallas estructurales del edificio . Ya ha pasado más de un mes y aún hay grandes interrogantes al respecto.

“¿Cuál fue la causa raíz, qué fue lo qué pasó que todavía el informe no ha salido? No tenemos conocimiento de esa información; ¿qué fue lo que realmente pasó en la estructura que originó el colapso de las dos pantallas y que nos hayan evacuado hace más de un mes? Y la segunda pregunta es, ¿si podemos o no volver Atalaya?”, cuestionó Óscar David Sánchez, copropietario.

Sin embargo la constructora del proyecto, de nombre Soluciones Civiles , asumió los costos de los afectados y trabaja en la estabilización del edificio.

El copropietario Sánchez explicó qué se está haciendo: “encaminar las columnas afectadas y en cierta forma haciendo una repotenciación o engrosamiento de las otras columnas, garantizando que puedan soportar la carga”.

Una vez los estudios de causa raíz estén listos, tomarán las medidas para determinar cuál es el futuro del edificio y definir el día en que cientos de familias podrán regresar a casa.