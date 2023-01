Un mes lleva desaparecida esta mujer luego de visitar a su esposo en la cárcel de Caucasia

De María del Socorro Quirós, de 36 años, no se sabe desde el 25 de febrero pasado.

Aquel día María del Socorro fue a visitar a su esposo quien se encuentra recluido en la cárcel de Caucasia, luego se suponía que viajaría a Medellín y de ahí a El Santuario, Oriente antioqueño, donde entraba a trabajar a una fabrica el lunes a las 6:00 de la mañana.

Sin embargo, la mujer y madre de tres hijos no llegó a su trabajo, y su celular se encuentra apagado desde ese día.

Según la versión de la familia, que ya instauró la denuncia por la desaparición de María del Socorro, luego de visitar a su esposo, ella se fue para la casa de una amiga y de ahí viajaría a Medellín, pero desde ese momento no se tienen noticias suyas.

Si conoce información de su paradero puede llamar a los números 3014562368 - 3136699969.

Foto: Cortesía