Un multimillonario y otros 40 mil ganadores deja este número que cayó con la Lotería de Medellín

La cifra apostada es conocida como pacha y es una de las cuatro preferidas por los jugadores. Uno de ellos se queda con 8 mil millones de pesos.

El número jugado por 41.250 personas por el sorteo de la Lotería de Medellín fue el 4444 y es junto a las combinaciones 000, 111 y 222 uno de los más seguidos por los buscadores de suerte.

Este viernes los benefició. A 7.077 de ellos al jugar el chance por medio de la empresa Gana, de la firma Réditos en Antioquia, y a 34.173 con la Lotería de Medellín en diferentes partes de Colombia.

Según Réditos, entre sus apostadores se entregarán 4.615 millones de pesos, “la segunda premiación en chance más alta registrada en la historia del departamento”.

Las zonas donde se registraron las premiaciones más altas con el chance fueron Urabá, con 650 millones de pesos; el centro occidente de Medellín, con 546 millones de pesos; y el norte del área metropolitana (la cual es conformada por Medellín, Caldas, Itagüí, Sabaneta, Envigado, La Estrella, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa) con 528 millones.

“El premio más alto que se entregó a un solo ganador se registró en el municipio de Cisneros, por valor de 80 millones de pesos gracias al producto Billetón”, informó Réditos.

Sin embargo, ese premio parece poco para lo que recibirá el máximo ganador de la Lotería, quien al apostarle a esa cifra y a la serie 130 se hizo acreedor a 8.000 millones de pesos, según informó la Lotería.

La empresa también pagará un premio de 20 millones al jugador del número 1514 y la serie 245, quien apostó en Montería.

Otros ganadores fueron 29.844 personas que se vieron beneficiados con la última cifra y una serie diferente. Entre ellos serán entregados 215 millones de pesos.

Y recibirán un premio de un millón 78 personas que atinaron a la combinación 4444 pero no a la serie.

Y 1.379 jugadores que tuvieron suerte al atinar en las dos últimas cifras pero no en la serie se verán beneficiados con una bolsa de 13 millones de pesos.

Gildardo Pérez Lopera, gerente de la Lotería de Medellín, expresó por medio de un comunicado que “nos sentimos complacidos de iniciar el año compartiendo una noticia tan positiva, pues gracias a la Lotería de Medellín no solo se transfieren millonarios recursos a la salud del departamento, sino que también se genera felicidad a miles de colombianos”.

Es la primera vez que el premio mayor de la Lotería de Medellín cae en 2018.