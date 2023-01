Un notario en Antioquia quiere ser sepultado como todo un faraón egipcio

Desde que tiene memoria, Ramsés Escobar Henao es un amante de la cultura de las pirámides.

En la actualidad es notario del municipio de Chigorodó, en el Urabá antioqueño, y hace pocos meses cumplió uno de sus sueño, tener un féretro parecido al de sus grandes ídolos.

En él Ramsés Escobar quiere ser sepultado, así se lo ha hecho saber sus seres queridos. El ataúd, que hoy ocupa un lugar en la sala de su casa, fue tallado en un solo tronco por un amigo carpintero, y fue pintado por una profesora de artes plásticas.



"Así quiero que me velen. El sarcófago está en mi casa y siempre que salgo tengo un traje especial con el que todos los que me conocen saben que quiero que me velen con él", le dijo a Blu Radio Ramsés Escobar.

Y añadió, aclarando el origen de su particular nombre: "Mi padre, que era un hombre muy leído, me puso ese nombre porque le gustaban los nombres particulares, y ahí quedé ligado con la cultura egipciaM; de hecho mi hermano se llama Osiris".

Este hombre, oriundo de Nariño, poblado del oriente antioqueño, tuvo la oportunidad de ir en el 2013 a Egipto, caminó por las calles de El Cairo, comió lo más autóctona y hasta se compró un traje tradicional con el que quiere ser enterrado.



Advertisement