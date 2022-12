Un nuevo vecino les cambió la vida a los habitantes de Villatina en Medellín

Hoy es un día tranquilo para los habitantes del barrio Villatina, de la comuna 8 de Medellín.

Un grupo de 40 soldados vigila la zona para mejorar la seguridad.

Sandra Torres, vecina del sector, dice que es “muy bueno, porque ahora uno se siente más tranquilo, ya no se roban las cosas. Primero era más inseguro y desde que llegaron los soldados esto está tranquilo”.

Alba Lucía Gómez, otra habitante de ese barrio, asegura que se sienten “muy seguros, porque primero nadie venía por aquí, ya la gente puede pasar a los otros barrios”.

Lo que tiene felices a los habitantes de Villatina es la base militar Tinajas, que está ubicada a un costado del cerro Pan de Azúcar, la conforman seis edificaciones, con capacidad para albergar a 40 soldados.

“Es una base militar muy importante en términos de seguridad para la ciudad. Era un sitio estratégico de estructuras criminales específicamente de la comuna 8 parte alta”, explica el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Meses atrás, los enfrentamientos entre combos en este sector eran constantes.

“Primero no se podía pasar para barrios como La Sierra, esto era muy violento”, recuerda John Fredy Cartagena, residente en la zona.

“La criminalidad lo tiene muy claro que se les acabó la zona de confort y por eso llegamos a acompañar a la gente de bien que quiere vivir tranquila y no bajó el yugo de los criminales”, sentencia el alcalde Gutiérrez.

Se espera que hoy la base militar entre en funcionamiento y que lleguen con ella la paz y la tranquilidad para la comunidad.