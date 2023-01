Un sueño de vida que terminó en deudas: el drama de las familias del Atalaya

Así como doña Fabiola, quien invirtió los ahorros de toda la vida en su casa propia, cientos de propietarios están en el limbo y a la espera de una respuesta.

El rostro de Fabiola Orozco, visiblemente afectado, es el reflejo del drama de más de 280 familias que viven con la incertidumbre sin saber qué pasará con sus apartamentos ubicados en Atalaya de la Mota, el proyecto inmobiliario de Belén que está en riesgo de colapso.

Ella ahora camina con paso lento. La mano de su esposo y su hija son su bastón, ambos la acompañan en la zozobra de no saber qué pasará con sus patrimonios.

“Duele mucho, se le va a uno el alma y tener que estar uno en esa situación”, dice.

Toda su vida ha trabajado, dice, en busca de un lugar digno para vivir tranquila.

“Las cesantías, donde me liquidaban (al perder su trabajo) decía: esto es para la casita, y así fue todo, (el dinero) lo iba guardando”, recuerda.

Pero la vida la sorprendió al igual que 700 personas más.

“Yo no estoy por ahí tirada porque mi Ddios es muy bueno conmigo y me ha dado valor, me ha dado mucha resistencia y le cuento que todavía no creo que es verdad; quedé en la calle, quedé sin ropa, y ya a esta edad quién le va a prestar a uno para uno conseguir una cosita”, se pregunta doña Fabiola.

Su corazón algo le decía, pero no lo escuchó y compró con todo su patrimonio en Atalaya.

“Yo les decía (a los constructores): estos serán de los (edificios) que se caen, y ellos me decían: no ni riesgos, esto no se cae nunca porque este edificio está construido en rocas, esto no se cae por nada de la vida”, indica.

Ahora está auto albergada, con su familia, en una habitación prestada. Situación igual a la de decenas de personas, muchas con grandes deudas en bancos, otros con sus patrimonios invertidos y hasta sus empresas formadas en estos apartamentos.

