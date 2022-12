Una afortunada carta las salvó a ella y a su bebé del infierno del secuestro

Fotos Policía Antioquia.

Yessica Lena Gaviria Pineda creyó que Germán Enrique Mazo Peláez (foto abajo) era el amor de su vida. Pero al poco tiempo de irse a vivir con él a una finca en uno de los rincones más apartados y montañosos del municipio de Briceño, el hombre comenzó a ejercer sobre ella la autoridad a través del maltrato.

Pasaron dos años de golpes e insultos, hasta que Yessica Lena decidió escapar a la casa de sus padres con la esperanza de que Germán Enrique la dejara en paz.

De acuerdo con la denuncia formulada por el padre de la mujer, en noviembre de 2015 el hoy investigado llegó hasta su finca y luego de amenazarlo a él, agredió con un machete a la joven por no acceder a sus peticiones de volver, por lo que se la llevó a la fuerza y la hizo caminar descalza durante dos horas por un camino de herradura, ante la mirada impotente de sus padres.

El padre de la víctima explicó, además, que para la época de los hechos su hija tenía cinco meses de gestación.



Germán Enrique la llevó entonces hasta la finca San Bernardo, en la vereda Moravia, de Briceño, donde continuó con sus maltratos hasta que la joven de 25 años dio a luz a su bebé.

Finalmente, una unidad militar conformada por hombres de la Cuarta Brigada y el CTI, desplegaron las investigaciones y desarrollaron el operativo de rescate que inició en la tarde del 7 de septiembre, y que concluyó al día siguiente con la liberación de la mujer y su hija, y la captura en flagrancia de Mazo Peláez, de 27 años.

Fue una carta que ella escribió y que hizo llegar a la Personería de Briceño, la que le salvó la vida, pues este organismo puso en conocimiento a las autoridades del encierro en contra de su voluntad de la joven y su recién nacido.

“Yo le agradezco mucho al ejército por haberme rescatado, ya que mi pareja no me dejaba salir ni verme con mis padres ni con nadie”, manifiesta la joven una vez fue liberada.

El brigadier general Jorge Horacio Romero Pinzón, comandante de la Cuarta Brigada orgánica de la Séptima División, celebra el regreso a la libertad de esta mujer y su pequeña hija, e invita a la comunidad a no dejarse intimidar y continuar denunciando el actuar de los delincuentes en las líneas 147 del Gaula Militar, y 146 de la red de aliados del Ejército.

Por este hecho, y como presunto responsable de secuestrar a su excompañera sentimental y a su hija de 5 meses de nacida, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Yarumal, Antioquia, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del labriego Germán Enrique Mazo Peláez.