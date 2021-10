Una fiesta inolvidable: cumplen sueño a abuelitas de celebrar sus 15 años en La Estrella

En La Estrella, Antioquia, 52 adultas mayores cumplieron su sueño de celebrar sus 15 años. Aunque algunas ya tienen 80 y hasta 90 años, ellas aseguran que se sienten como si cumplieran sus primeras “15 primaveras”.

“Yo me siento como una chica de 15 años. Me trasnoché, me desvelé demasiado pensando cuál iba a ser mi vestido y me encantó este color y me siento bien así”, contó Margarita Saldarriaga.

Oliva, Margarita y Edilma no se quedaron atrás. Toda la noche pensaban en qué tan lindas iban a quedar, escogieron sus colores preferidos para el maquillaje y se prestaron para el peinado.

“Nosotros éramos del campo, de Liborina, entonces nunca nos celebraron los 15, ni siquiera nos dimos cuenta de que yo estaba cumpliendo años”, recordó Oliva Arboleda.

La falta de oportunidades no solo se les llevó el anhelo de estudiar, sino de celebrar sus 15 años con todas las de la ley.

La pasarela que formaron estas 52 adultas mayores fue imperdible. Sus nietos, bisnietos e hijos las estaban esperando a todo grito.

“No me importan las canas porque yo siempre me siento una niña. Yo soy alegre”, expresó Margarita.

Como toda quinceañera, estas mujeres andaban de prisa, pero eso sí, con mucha alegría.

“Al ver la felicidad de ellas, abrazarlas y poder decirles feliz día, es una emoción que no hay cómo describirse”, señaló Juan Sebastián Abad, alcalde de La Estrella.

En las fotos quedó plasmado el momento de cómo unas señoras de más de 70 años llegaron a condonar la deuda que tenían como quinceañeras.

“Es un sueño que se hizo realidad así tengamos 70, 80, 90 años. Eso es maravilloso, uno se siente como una muchacha de 15”, manifestó Olivia.

Aunque saben que la vida les ha sacado más de una herida, nunca es tarde para recuperar el alma de niñas.