Una fuerte lluvia con granizada inundó nueve barrios del municipio de Marinilla

Fotos: Cortesía @MarinillaAnt y Mi Oriente

Al menos 60 familias afectadas, tres deslizamientos, varios colegios y establecimientos comerciales inundados en la zona urbana del municipio de Marinilla, dejó un fuerte aguacero con granizo que se precipitó en la tarde de este martes.

Según los organismos de socorro, los barrios que se vieron más afectados son: San José, El Cantoncito, La Bomba, San Joaquín, Botero González, La Quebradita, la Ramada, Pablo VI y La Inmaculada.

Reinaldo Preciado, comandante del cuerpo de bomberos de este municipio del Oriente antioqueño, manifestó que por el momento no se tiene reporte de personas que hayan salido heridas, pero sí de pérdidas de enseres.

Katherine Orozco, secretaria de Gobierno de Marinilla, manifestó que las alcantarillas y los sumideros del municipio no fueron suficientes para la cantidad de agua que cayó.

“Encontramos en las alcantarillas basuras y material de construcción que no permiten que las aguas corran”, dijo Orozco quien reconoce que hay muchas cosas que corregir en el tema de planeación en el municipio.

El agente añadió que confía tener el censo de personas afectadas en las próximas horas.



A esta hora inundaciones en #Marinilla por fuertes lluvias con #Granizo. Video cortesía. pic.twitter.com/jd8nYW0jkb — Marinilla Antioquia (@MarinillaAnt) November 15, 2016