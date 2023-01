¡Una guerrera! Ella necesita un riñón para vivir y con este conmovedor video busca a un donante

Carolina Muñoz Arrubla tiene 12 años y sueños hermosos. Es de Fredonia, Antioquia, y requiere un trasplante con urgencia.

Por ello, en los últimos días en redes sociales se comenzó una campaña para dar con un donante de riñón, ya que el que ella tiene, y que le fue trasplantado el 24 de junio del 2015, contrajo una bacteria.

“El diciembre pasado me enfermé, recaí, me dio desaliento, sueño, vómito, diarrea y se me bajó la presión. Pasé casi un mes hospitalizada en el San Vicente”, comenta Carolina, quien de mayor desea estudiar criminalística.



Ella vive con sus padres en una vereda de Fredonia llamada Marsella, en una finca rodeada de naturaleza y de donde le ha tocado salir a toda prisa cuando recae, cuando siente que el mundo se le va.

La madre de Carolina, Claudia Arrubla Ríos, afirma que los últimos meses han sido duros: “el primero de enero de este año a mi niña le dio una infección en la orina, por lo que tuvo que estar hospitalizada casi un mes. Le dieron de alta. Pero hace como quince días nos tocó salir de nuevo de Fredonia para Medellín porque a mi niña la estaba matando un dolor de estómago. Los exámenes dicen que le dio gastritis”.

Hoy Carolina está de vuelta en su casa, algo tranquila, pero a la espera de un donante de riñón ya que, le advirtieron los médicos, en cualquier momento podría ser necesario comenzar con diálisis.

Quien lidera esta campaña en busca de un donante es la teniente de la Policía Kelly Sierra. Ella conoce a Carolina desde hace más de cuatro años, cuando la menor necesitó de un primer trasplante.

“Alguien nos dijo que estaba interesado en ayudar, pero resulta que no era O+, la sangre de Carolina. Así que seguimos buscando. Por ello abrimos una página en Facebook para aquellos interesados en conocer la historia y ayudarnos”, afirmó la uniformada.

Quien puede ayudar en esta causa puede comunicarse a los números 310 5968189 - 318 5022856.

Foto: cortesía.