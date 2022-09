Una joven agarró del cuello a ladrón que intentó robarle el celular

En el barrio El Poblado de Medellín , una joven agarró del cuello a ladrón que trató de robarle el celular. El hecho ocurrió en el sector de Provenza y la víctima del intento de hurto es una ciudadana llamada Sara Gómez, según reportó Blu Radio.

“El ladrón se hace detrás de mí, me mira por varios minutos, arranca y me quita el celular, y mi reacción fue saltar encima de la moto, agarrarlo del cuello y me arrastró como una cuadra”, contó la joven a la emisora.

Además de la reacción de esta joven que agarró del cuello a ladrón, un taxista se percató de lo sucedido e intervino para evitar que el delincuente huyera y se saliera con la suya.

“Un sujeto le estaba arrebatando un celular a una muchacha, ella estaba en una moto, inmediatamente vi que se iba volar por el lado izquierdo, le bloqueé el pasó para poderlo capturar”, aseguró Diego Alzate, citado por Blu Radio .

De esta manera y con la ayuda de otros ciudadanos, el ladrón fue detenido. Entretanto, apuntó Blu Radio, la joven denunció el hecho ante la Fiscalía.