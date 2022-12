Una madre rompió el esquema de seguridad del papa para que este bendijera a su hijo enfermo

Fotos: Edison Vanegas.

Paula Jaramillo hizo hasta lo imposible para lograr que el papa posara sus manos sobre su hijo Santiago.

“Yo logré llegar y el santo padre, él me miró con infinita bondad, me sonrió y puso las manos sobre la cabeza de Santi y le dio la bendición, lo besó y con infinita misericordia, me miró y sacó su Santo Rosario y me lo entregó”, manifestó Paula Jaramillo, quien asegura que su hijo está vivo por un milagro de la santa Madre Laura Montoya.