Una mujer de 43 años murió por brutal ataque de un pitbull en San Roque

Lo que inició como un juego terminó en tragedia para una familia del corregimiento de Cristales, en ese municipio del Nordeste antioqueño.

Una niña de 19 meses jugaba con el perro cuando en una reacción del animal la atacó, es ahí donde Claudia Dolores Giraldo, cuidadora de la niña, trata de evitar las mordeduras y se lanza sobre el canino.

"En una residencia donde se tiene un perro pitbull, que es catalogado como una raza peligrosa, este ataca una menor de un año y la señora que la cuidaba, una señora de 43 años entra en su defensa, y el perro ataca la señora provocándole la muerte", indicó el teniente Edwin Camargo, jefe de asuntos jurídicos de la Policía de Antioquia.

La pequeña queda gravemente herida, es atendida de inmediato y traslada al Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín donde se recupera, allí informaron que no darían detalles sobre el caso.

Vea también: Expertos explican el daño que causa la potente mordida de un pitbull Ante los hechos, las autoridades indicaron que en este caso no habrá sanción.

"Lamentablemente no se puede aplicar acá ninguna medida del Código Nacional de Policía, pues en la residencia ellos eran los propietarios y nos cabría ninguna medida correctiva por este hecho", manifestó Camargo.

De acuerdo con los defensores de animales, las condiciones no eran las apropiadas para tenerlo cerca a una menor de edad.

“Tenemos que dejar muy en claro que donde hay un canino potencialmente peligroso y un niño, tiene que estar todo el tiempo bajo la protección de un adulto, porque son perritos de razas fuertes, los niños se portan a veces un poco inquietos y los perros no aguantan ese trato, los perros no saben qué los niños están jugando, ellos pueden tener más reacción", aseguró Olga Patricia Montoya, presidenta fundación La Martina y experta en perros pitbull.

Las autoridades no han logrado establecer que provocó la reacción del animal.