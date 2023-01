Una mujer desaparecida y varias familias afectadas tras aguacero que cayó sobre el Valle de Aburrá

Según el Siata, en 12 horas cayeron 425 rayos. Uno de estos obligó a la suspensión del partido DIM vs. América. Bomberos buscan la persona extraviada.

En la mañana de este viernes reanudaron la búsqueda de la mujer que a las 9:15 p.m. del jueves fue reportada como desaparecida por la comunidad en inmediaciones de la quebrada La María, en Itagüí.

“Hacen el llamado y cuando llegamos a verificar nos manifiestan que la fémina fue arrastrada por la corriente cuando estaba ahí, departiendo con otras personas. No es la primera vez que sucede en este lugar. Hace aproximadamente sucedió lo mismo”, le dijo a Noticias Caracol el capitán Elkin González, comandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Sobre la hora del reporte –que incluye la denuncia del colapso de dos árboles- una tormenta azotaba no solo a ese municipio.



#SIATAnoticias Las altas intensidades se extienden en Caldas y La Estrella con descargas eléctricas asociadas a las mismas. La máxima intensidad de precipitación en los últimos 10 minutos se registró en la estación Escombrera Mocatan - Pluvio (Caldas) con un valor de 70.10 mm/h. pic.twitter.com/HKlFLUy93z — siatamedellin (@siatamedellin) May 4, 2018

En Medellín, por ejemplo, una tormenta eléctrica y posteriormente un aguacero obligaron a que el partido en el que el Deportivo Independiente Medellín vencía parcialmente al América 2-0 fuera suspendido.



Además, en Caldas, al sur del Valle de Aburrá, ocho familias se vieron afectadas por un deslizamiento.

La situación, además, obligó a que el Inder cerrará el servicio de ciclorruta o Vía Activa Saludable.



🚫⛈️ Debido a las condiciones climáticas, nuestra Vía Activa y Saludable de la Avenida del Río se cierra. Nos preocupamos por tu seguridad.🚴🚫 — INDER Medellín (@INDERMEDELLIN) May 4, 2018

Según el Sistema de Alertas Tempranas del Área Metropolitana, entre las 12:35 del mediodía hasta las 10:30 de la noche, los radares captaron 425 descargas eléctricas en los 10 municipios del Valle de Aburrá, es decir cerca de un rayo cada dos minutos.



#SIATAnoticias Compartimos el reporte de descargas eléctricas registradas durante el evento en curso. @Areametropol pic.twitter.com/ekjxgkvFGt — siatamedellin (@siatamedellin) May 4, 2018