Una multitud acompaña marcha del No+ en Medellín

Una mancha amarilla inundó las calles del centro de Medellín.

Unas 80 mil personas, según cifras recolectadas por la Secretaría de Seguridad de Medellín, en coordinación con un Puesto de Mando Unificado (PMU), acompañaron en la capital antioqueña la convocatoria realizada por el expresidente Álvaro Uribe y su partido el Centro Democrático, para manifestarse en una marcha denominada del No+.

Los asistentes, algunos vestidos con las camisetas de la selección Colombia, partieron del teatro Pablo Tobón Uribe, recorrieron la Avenida La Playa, la Avenida Oriental y la Calle San Juan hasta llegar al corazón de Medellín.

Uno de los asistentes en Medellín fue el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez.

A esta hora acompañamos la marcha en Medellín #No Más impunidad al terrorismo pic.twitter.com/74GCpzuBkp — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 2, 2016

Una vez en medio de la multitud, Uribe arengó: “Que esta marcha ayude a crear conciencia que la economía les está haciendo daño a las empresas, a la clase media, a los trabajadores. Cada que le dan impunidad a un grupo terrorista surgen otros”, dijo.

Algunos de los manifestantes protestaron por la venta de Isagén, por el escándalo de corrupción que llevó al desfalco millonario en la Refinería de Cartagena (Reficar), cómo se desarrollan los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba), entre otros.

Una mujer, que estaba entre los miles de asistentes a la manifestación (aún no hay un estimado oficial de cuántas personas marcharon) manifestó: ” Estamos marchando en contra del desgobierno de Juan Manuel Santos, está entregando el país a las Farc. No hay alimentos en la Guajira, el país está en un caos, estamos volviendo al año 2000”.

La marchante hace referencia a la época en que la guerrilla de las Farc participaba en los diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana y se le había otorgado una zona de despeje en el suroriente del país y cuando el ELN realizaba secuestros y ataques en poblaciones del oriente antioqueño. Incluso se llegó a suspender la circulación de vehículos en la Autopista que comunica a las dos ciudades más importantes de Colombia: la Medellín Bogotá.

Una venezolana, que acompañó la marcha, dijo que se hizo presente en solidaridad con los colombianos que han apoyado a su país que, según ella, vive una situación complicada.

“Marcho porque he escogido Colombia como mi segundo hogar y veo con preocupación las cosas que han ido pasando”, explicó.